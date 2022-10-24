Teoman: Evlilik, bekarlıktan daha zor

Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Şebnem Ferah için “Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” söyleyen Teoman, daha sonra bunun bir şaka olduğunu açıklamıştı. Önceki gün spor tarzıyla objektiflere takılan 54 yaşındaki Teoman, evlilik hakkında konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Teoman, kariyer planıyla ilgili konuşmuş ve "Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" demişti.



ŞEBNEM FERAH AÇIKLAMASI



Daha önce yakın arkadaşı Şebnem Ferah için “Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” söyleyen Teoman, bu sözlerine de açıklık getirdi.



Ünlü rockçı, "Artık evlilik için de yaşlandım, evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar" diyerek yoluna devam etti.



"BERABER BÜYÜDÜK"



Öte yandan Şebnem Ferah da Teoman’la olan dostluğu için yıllar önce verdiği röportajda, “Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel” demişti.





"BEN ZATEN YARI EMEKLİYİM"



Teoman, önceki gün spor tarzıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Rahatlıktan yana olduğunu ve eşofmanlarıyla gezmeyi sevdiğini söyleyen şarkıcı, emeklilik planları ve meclise gelmesi beklenen EYT yasasıyla ilgili konuşup "Ben zaten yarı emekliyim. Sigorta primlerim var mı bilmiyorum? Büyük ihtimalle vardır sigortam. Bu yasayla belki de emekli olurum" dedi.



"HİÇ OYUNCU OLMAYI DÜŞÜNMEDİM"



Geçtiğimiz günlerde Sinan Çetin'in oğlu Cemo Çetin'in çektiği kısa filmde Berrak Tüzünataç ile kamera karşısına geçen Teoman, kariyerinde hiçbir zaman oyunculuğu ciddiye almadığını söyleyip şöyle konuştu; "Geçen kısa film tadında bir iş yaptık, Sinan Çetin'in oğlu Cemo çekti onu. O benim elimde büyümüş biri, o ısrar etti. Ben gönülsüzdüm ama iyi ki de olmuşum. Benim çok ciddiye aldığım bir şey değildi oyunculuk. Hiç oyuncu olmayı düşünmedim eski filmlerim de şansa oldu, eğlenelim diye yaptığımız bir şeydi. Bu işte de oyunculuk yaptım sayılmaz, yönetmen ne derse oyun yaptım."



"ÇOCUK GİBİ YAŞIYORUM"



Teoman ayrıca kendisi için artık evlilik defterinin kapandığını söyleyip "Bence evlilik daha zor. Bana evlilik zor geliyor, bekarlık güzel. Evde ev işlerini yapan yardımcılarım var, ben çocuk gibi yaşıyorum. Defter kapandı artık benim için" dedi.





