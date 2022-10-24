. Oyuncu Demet Özdemir'in acı günü

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaklaşık iki yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, birkaç hafta önce bir davette görüntülenmişti. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, özel hayatıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum."Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Dünya ile Benim Aramda' adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Özdemir, herhangi bir açıklama yapmadı.Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, "Kıymetlim... Anneannem, mekânın cennet olsun seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.