. Doğa Rutkay'dan mutlu aile pozu

'Güldür Güldür Show' oyuncusu Doğa Rutkay, yaklaşık sekiz sene önce Kerimcan Kamal ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında da ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Kamal ile mutlu evliliğini sürdüren 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Rutkay, 'Arkadaşlar beni bu halde mi çekeceksiniz? Çekime ara verdik, bu arayı arkadaşımla kahve içerek değerlendirmek istedik. Halim onun için böyle' açıklamasını yapmıştı.Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla keyifli hallerini takipçilerinin beğenisine sunan Doğa Rutkay, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle objektif karşısına geçen ünlü isim, gönderisine; 'Babamız uzun zaman sonra eve döndü. Yavrular iyileşti. Aile kavuştu. Çok şükür, güzel bir hafta olsun hepimize' notunu düştü. Rutkay ve ailesinin siyah-beyaz karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.