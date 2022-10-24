. Doğa Rutkay'dan mutlu aile pozu
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Beyaz Gazete
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Doğa Rutkay'dan mutlu aile pozu

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, son olarak ailece çektikleri fotoğrafı paylaştı.

Ekleme: 24.10.2022 - 14:36 Güncelleme: 24.10.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
'Güldür Güldür Show' oyuncusu Doğa Rutkay, yaklaşık sekiz sene önce Kerimcan Kamal ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında da ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Kamal ile mutlu evliliğini sürdüren 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.


ÇEKİM ARASI KAHVE MOLASI

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Rutkay, 'Arkadaşlar beni bu halde mi çekeceksiniz? Çekime ara verdik, bu arayı arkadaşımla kahve içerek değerlendirmek istedik. Halim onun için böyle' açıklamasını yapmıştı.

Doğa Rutkay'dan mutlu aile pozu

'AİLE KAVUŞTU'

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla keyifli hallerini takipçilerinin beğenisine sunan Doğa Rutkay, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle objektif karşısına geçen ünlü isim, gönderisine; 'Babamız uzun zaman sonra eve döndü. Yavrular iyileşti. Aile kavuştu. Çok şükür, güzel bir hafta olsun hepimize' notunu düştü. Rutkay ve ailesinin siyah-beyaz karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Doğa Rutkay'dan mutlu aile pozu
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