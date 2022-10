. Yeşim Ceren Bozoğlu açıkladı!

Mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kilo veren ve zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini duyurdu. Bozoğlu, '60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorularına da yanıt verdi.

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği 'Fikret Eralp' karakteriyle şöhreti yakalayan Yeşim Ceren Bozoğlu, birkaç hafta önce deniz kenarında çektiği video ile gündem olmuştu. 48 yaşındaki Bozoğlu, yüzmeden önce kamerayı açısını ayarlayarak denize girdiği anları; "Cennete kaçış" notuyla paylaşmıştı."DENİZ KIZI GİBİSİNİZ"Ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve "Neşeniz, ışığınız... Muhteşemsiniz", "Deniz kızı gibisin", "Ne ara bu kadar zayıfladınız helal olsun" gibi yorumlar gelmişti.ARKADAŞLARIYLA BULUŞTUSon olarak 'Hayaller ve Hayatlar' adlı internet dizisinde 'Melike' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile vakit geçirdiğini dile getiren Bozoğlu, "Çok harika bir gece geçirdim. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Aşırı mutluyum şu an" diyerek duygularını paylaştı."OKUDUĞUM İKİ SENARYO VAR"Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini ise şu sözlerle dile getirdi:Okuduğum iki senaryo var. Yüksek ihtimalle ikisi de olumlu olacak. Birisi dijital platforma, ötekisi televizyona. Zamanı gelince -eğer olursa- öğrenirsiniz zaten. Ama ikisi de beni heyecanlandırdı."BİRAZ DİYET, BİRAZ AMELİYAT"Son yıllarda verdiği kilolarla çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni toplayan Bozoğlu, muhabirlerin; "60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" yanıtını verdi ve gülerek oradan ayrıldı.NE OLMUŞTU?Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı. 48 yaşındaki başarılı oyuncu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşmuştu.Ünlü isim, konuyla alakalı; "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" açıklamasını yapmıştı.