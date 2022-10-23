Hande Yener sahnede bayıldı

Ataşehir'deki eğlence mekanında bir anda baygınlık mide bulantısı ve baş dönmesine bağlı baygınlık geçiren Hande Yener, konserine devam etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yaptırdığı estetik operasyonlar sahne kostümleri ile magazin gündemini kurcalıyor.



Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de bulunan bir eğlence mekanında sahne alan Hande Yener, talihsiz bir olay yaşadı.



Sahnede bayıldı

Hayranları ile bir araya gelen Yener, coşku dolu dakikalar yaşatırken bir anda baygınlık geçirdi.



Konsere devam etti

Mekanda panik dolu dakikalar yaşanırken, Hande Yener bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.



Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi.



Bir diğer yandan, ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



