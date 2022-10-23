. Gülşen'in yeğenini görenler şaştı kaldı
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Beyaz Gazete
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Gülşen'in yeğenini görenler şaştı kaldı

Gülşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Ezra'yı görenler şaştı kaldı. Edis'in vokalisti olan ve 2019 yılında yoluna tek başına devam etme kararı alan Ezra'nın teyzesi Gülşen'e olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 23.10.2022 - 12:09 Güncelleme: 23.10.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Tilbe'nin söz ve müziğini yaptığı "Aşk Kazanacak" şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ezra, merak konusu oldu. Son dönemde dava haberleri ile magazinde yerini alan Gülşen'in yeğeni Ezra, yeni şarkısını piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor.

EZRA TEYZESİ GÜLŞEN'E OLAN BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Ezra, "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" açıklaması ile dikkat çekmiştir. Siyah olan saçlarını sarıya boyatan Ezra, yeni imajı ile teyzesi ünlü şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Ezra'yı teyzesi Gülşen'den ayırt etmek neredeyse mümkün değil.

Gülşen'in yeğenini görenler şaştı kaldı
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