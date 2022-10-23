Engin Öztürk'ün partneri belli oldu
Engin Öztürk ve Berk Cankat gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Sıfırıncı Gün" dizisi şimdiden merak konusu oldu. Özgür karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün partneri de belli oldu. Aybüke Pusat "Nisan" karakteri ile Sıfırıncı Gün kadrosuna dahil oldu.
Polisiye dizisi olarak ekranlarda yer almaya hazırlanan Sıfırıncı gün dizisi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunun şekillendiği Sıfırıncı Gün dizisinde başrol olarak Engin Öztürk, yerini alıyor. Dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu.
AYBÜKE PUSAT SIFIRINCI GÜN KADROSUNA DAHİL OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nisan rolüne Aybüke Pusat hayat verecek. Dizinin çekimleri Miami'de başlayacak, Arnavutluk ve İstanbul'da devam edecek.
Bir Organize Şube polisinin maceraları anlatılacak. Dizinin bugün okuma provası yapıldı.
SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI
Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Sap Akkaya, Damla Colbay, Naz Çağla Irmak, Uğur Uzunel, Turgay Tanülkü, Savaş Özdemir, Demir Karahan, Esra Ruşan'ın kadroda yer aldığı biliniyordu.
AYBÜKE PUSAT SIFIRINCI GÜN KADROSUNA DAHİL OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nisan rolüne Aybüke Pusat hayat verecek. Dizinin çekimleri Miami'de başlayacak, Arnavutluk ve İstanbul'da devam edecek.
Bir Organize Şube polisinin maceraları anlatılacak. Dizinin bugün okuma provası yapıldı.
SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI
Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Sap Akkaya, Damla Colbay, Naz Çağla Irmak, Uğur Uzunel, Turgay Tanülkü, Savaş Özdemir, Demir Karahan, Esra Ruşan'ın kadroda yer aldığı biliniyordu.