. Engin Öztürk'ün partneri belli oldu

Engin Öztürk ve Berk Cankat gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Sıfırıncı Gün" dizisi şimdiden merak konusu oldu. Özgür karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün partneri de belli oldu. Aybüke Pusat "Nisan" karakteri ile Sıfırıncı Gün kadrosuna dahil oldu.