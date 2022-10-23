. Ece Erken'den takipçisine sert cevap!

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz aylarda bakıcı bulamadığı haberleriyle adından söz ettirmişti. İddialara göre; yeni bir bakıcı arayışına giren Ece Erken, ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarmış, ancak buna rağmen kimseyi bulamamıştı. Bu durumdan dert yanan ünlü ismin; 'Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor' dediği öne sürülmüştü.'EYMEN'İN BEN BÜYÜTTÜM'Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Ece Erken; sosyal medya hesabından isyan etmişti. Bakıcı değil, evine yardımcı aradığını belirten ünlü sunucu, Twitter'da şu ifadeleri kullanmıştı:Eymen 7 yaşında. Ben büyüttüm, büyük bir keyifle. 'Eve yardımcı en az 10 bin TL istiyor' dedim ama...Instagram hesabından da peş peşe paylaşımlar yapan Erken, ilk olarak 'Bakıcı 1000 dolardan başlıyor, veremem valla. Ben eve yardımcı arıyorum. Dadılık işimiz yok, dadı benim' demişti. Ardından kahvaltı sofrasında oğlunu paylaşan 44 yaşındaki ünlü isim, Eymen'i kast ederek; 'Benimki zaten kendine bakıyor artık' notunu düşmüştü.O YORUMA KAYITSIZ KALAMADIZaman zaman yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, dün 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Yapacağı yayın öncesi peş peşe paylaştığı karelere, 'Hazır ve nazır bekliyoruz, güzel bir gün olsun' notunu yazan Erken'e, kısa sürede 13 bine yakın beğeni geldi.Bir takipçisinin vefat eden eşini kastederek, 'Vay, giden gidene... Hayat devam ediyor' yorumuna kayıtsız kalamayan 44 yaşındaki sunucu; şu ifadeleri kullandı:Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!'HANİ İLAÇLA YAŞIYORDUN?'Öte yandan geçtiğimiz aylarda oğluyla tatil yapan ünlü isim, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Gönderisine binlerce beğeni ve yorum gelen ünlü sunucu, yine bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna isyan etmişti.Bir takipçisi Erken'e; 'Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba' yorumunda bulunmuştu. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Ece Erken ise, 'Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın' şeklinde yanıt vermişti.