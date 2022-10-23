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Doğum günü kızı Hadise!

Özel hayatıyla gündemde düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliğini kısa bir süre önce sonlandırdı. Yaşadığı sıkıntılı dönemi arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, 37 yaşına girdi. Dev doğum günü pastasıyla poz veren Hadise'ye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Ekleme: 23.10.2022 - 23:02 Güncelleme: 23.10.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştiren Hadise, beş aylık evliliğini üç hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki popçu, 14 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Doğum günü kızı Hadise!

'ESKİ EŞİM VE AİLESİNE DE SAYGISIZLIK'

Hakkındaki söylemler için 'iftira' diyen, hatta yorumların hakaret boyutuna ulaştığını belirten Hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

Doğum günü kızı Hadise!

'AYNI ÇİZGİDE İLERLEYECEĞİM'

Ünlü şarkıcı, 'Benim için ahlakın özü; üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla' mesajını yazdı.

Özel hayatıyla son dönemlerde çok konuşulan ünlü popçu Hadise, yaşadığı sıkıntılı dönemi arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Doğum günü kızı Hadise!

'İYİ Kİ DOĞDUM BEN'

30 Eylül'de boşanan Hadise'ye arkadaşları geçen günlerde erken doğum günü sürprizi yapmıştı. 22 Ekim'de 37 yaşına giren Hadise doğum gününü kutladı. Ünlü şarkının doğum gününe ise dekoltesi damga vurdu.

Dev pastasıyla poz veren Hadise paylaşımına, 'İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim' notunu düştü. 37 yaşına giren Hadise'ye yakın çevresinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Doğum günü kızı Hadise!

'KIZ KARDEŞLER EN İYİ HEDİYEDİR'

Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Hadise bu mesajlar arasına kardeşi Derya Açıkgöz'den gelen paylaşımları da ekledi.

Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla ablasının doğum gününü kutlayan Derya Açıkgöz paylaştığı fotoğrafın üzerine 'Kız kardeşler en iyi hediyedir. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun' notunu düştü.

Öte yandan Hadise'nin doğum gününü kutlayan isimler arasında ablası Hülya Açıkgöz'ün olmaması da dikkat çekti.

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