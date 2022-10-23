Sipahi dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, partneri Özge Gürel ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Kaan Yıldırım açıklamaları ile dikkat çekti. Yıldırım, "Rolüme kendimi çok kaptırırım, evde bambaşka bir adam olurum. Kendi kendime konuşurum, oynarım. Deli gibi oluyorum." dedi.

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım, Sipahi dizisi ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Kaan Yıldırım ile güzel oyuncu Özge Gürel, geçtiğimiz gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu'nda düzenlenen söyleşide hayranları ile bir araya geldi.'DELİ GİBİ OLUYORUM'Rolüne kendini çok kaptırdığından bahseden ünlü oyuncu Yıldırım, 'Rolüme kendimi çok kaptırırım, evde bambaşka bir adam olurum. Kendi kendime konuşurum, oynarım. Deli gibi oluyorum. Tanıyamazsınız beni karakterime çalışırken.' şeklinde konuştu.