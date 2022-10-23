. Çağlar Ertuğrul'un son hali gündem oldu...
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Beyaz Gazete
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Çağlar Ertuğrul'un son hali gündem oldu...

'Teşkilat' dizisinde hayat verdiği 'Serdar Kılıçararslan' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, şimdiler dijital projesine hazırlanıyor. Yeni dizisi için kilo aldığı konuşulan Çağlar Ertuğrul'un son hali dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı.

Ekleme: 23.10.2022 - 22:54 Güncelleme: 23.10.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Afili Aşk', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan 33 yaşındaki oyuncu Çağlar Ertuğrul, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan ile geçtiğimiz yıl birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

AYRILIK YEDİ AY SÜRDÜ

'Fazilet Hanım ve Kızları' adlı dizinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, ayrılığa yedi ay dayanabilmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medyalarından tekrar birbirlerini takibe alarak sorun yok mesajı vermişlerdi. Ancak Ertuğrul ile Manukyan'ın uzun süredir birlikte görüntülenmemesi sevenlerin de soru işaretlerine sebep olmuştu.

Çağlar Ertuğrul'un son hali gündem oldu...

YENİ PROJESİ İÇİN KİLO ALDI

Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimlerle paylaştığı Teşkilat dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Çağlar Ertuğrul, dijital bir platformda yayınlanacak olan Magarsus ile ekranlara geri dönüyor. Magarsus için kilo alan Çağlar Ertuğrul'un son görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Çağlar Ertuğrul'un son hali gündem oldu...

'KİLO ALMAK DA YAKIŞMIŞ ASLINDA'

Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, Twitter kullanıcılarının diline düştü. Çağlar Ertuğrul'a ''Allah aşkına bu ne hâl?'', ''Göbek show'' ve ''Kilo almak da yakışmış aslında'' gibi yorumlar yapıldı.

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