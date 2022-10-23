Ayrılık iddialarına cevap geldi!
Survivor All Star 2022 yarışmasından önce aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in ayrıldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Ünlü çift, sosyal medyadan haberleri tiye alarak ayrılık haberlerini yalanladı.
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı yarışmada Ogeday Girişken kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladı. Survivor yarışmasının bitmesinin ardından da ilişkilerini sürdüren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İkilinin ayrılık kararı aldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.
NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY GİRİŞKEN AYRILIK HABERLERİNİ TİYE ALDI
Ayrılık iddialarını ti'ye alan Nisa ve Ogeday, haklarında çıkan haberi birbirlerine göstererek "Aaaa ayrılmışız" dedi. Nisa ve Ogeday'ın aşkı devam ediyor ve ikili birbirlerinden hiç ayrılmıyor.
Nisa Bölükbaşı Survivor şampiyonu seçilmesi ile uzunca bir süre eleştirilmişti.
NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY GİRİŞKEN AYRILIK HABERLERİNİ TİYE ALDI
Ayrılık iddialarını ti'ye alan Nisa ve Ogeday, haklarında çıkan haberi birbirlerine göstererek "Aaaa ayrılmışız" dedi. Nisa ve Ogeday'ın aşkı devam ediyor ve ikili birbirlerinden hiç ayrılmıyor.
Nisa Bölükbaşı Survivor şampiyonu seçilmesi ile uzunca bir süre eleştirilmişti.