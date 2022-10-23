. Ayrılık iddialarına cevap geldi!

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı yarışmada Ogeday Girişken kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladı. Survivor yarışmasının bitmesinin ardından da ilişkilerini sürdüren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İkilinin ayrılık kararı aldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY GİRİŞKEN AYRILIK HABERLERİNİ TİYE ALDIAyrılık iddialarını ti'ye alan Nisa ve Ogeday, haklarında çıkan haberi birbirlerine göstererek "Aaaa ayrılmışız" dedi. Nisa ve Ogeday'ın aşkı devam ediyor ve ikili birbirlerinden hiç ayrılmıyor.Nisa Bölükbaşı Survivor şampiyonu seçilmesi ile uzunca bir süre eleştirilmişti.