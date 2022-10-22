. Hande Soral’dan duygusal paylaşım!
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Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda oğlu Ali'yi kucağına alan Hande Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören ünlülerden. Ünlü oyuncu Hande Soral, bugün duygusal bir paylaşımda bulundu. Hande Soral ikiz kardeşleri Bensu-Bedirhan Soral ile çocukluk fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraflar!

Ekleme: 22.10.2022 - 00:11 Güncelleme: 22.10.2022 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
İki ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali'yi kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Hande Soral, bu kez yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Hande Soral ikiz kardeşleri Bensu-Bedirhan Soral ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

HANDE SORAL'DAN NOSTALJİK PAYLAŞIM!

Hande Soral, kardeşi Bedirhan ve Bensu Soral'ın bebekken giydiği ve birlikte poz verdikleri tulumunu oğluna giydirip fotoğrafını çekti.

Daha sonra Hande Soral ikiz kardeşleri Bensu-Bedirhan Soral ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

Hande Soral daha önce de kardeşleriyle eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

2017 yılında evlenen Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğulları Ali'ye kavuşan çift, her fırsatta oğullarıyla birlikte paylaşımda bulunuyor.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

2 aylık oğullarıyla tatile çıkan ünlü çift, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Bugün oğluyla yeni bir paylaşımda bulunan Soral, fotoğrafın altına da duygu yüklü bir paylaşım ekledi.

'3 SENEDE DEĞİŞEN HER ŞEYE TEŞEKKÜRLER'

Soral paylaşımında, '3 senede değişen her şeye teşekkürler! Hayata baktığım yönü değiştiren oğluma da 2022 – 2019…' ifadelerini kullandı.

Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu mutlu evliliklerinden bir de Ali adında oğulları olan ünlü çift, aile olmanın tatlı heyecanını yaşıyor.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

2 aylık oğullarıyla tatile çıkan ünlü çift, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Her fırsatta oğlu Ali'yle paylaşımda bulunan Hande Soral, hayranlarının ilgisiyle karşılaşıyor.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU!

Bugün ise İsmail Demirci, oğluyla eğlenceli bir paylaşımda bulundu ve takipçileri bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Hande Soral’dan duygusal paylaşım!

'İSTEDİNİZ DE VERMEDİK Mİ?'

Beşiktaş'ın formasını giydirdiği minik oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaşan İsmail Demirci fotoğrafın hemen altına, 'Yerli orta saha, istediniz de vermedik mi? @besiktas' notunu ekleyerek beğeni topladı.

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