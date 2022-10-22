. Derya Uluğ: İşlerimi astrolojiye göre ayarlıyorum

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Uluğ, astrolojiye inandığını ve yeni şarkı hazırlık sürecinde tüm planlarını da buna göre yaptığını itiraf etti.

Derya Uluğ, 'Astrolojiye inanırım ve çok ilgiliyim. 'İşlerimi ona göre ayarlıyorum' diyebilirim. Hemen hemen de bir sıkıntı yaşamadan yolunda ilerliyor işlerim” açıklamasını yaptı.'GÜNDEMİMİZDE EVLİLİK YOK'Şarkıcı, 'sevgilisi Asil Gök ile evlilik tarihlerinin belli olduğu' şeklinde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, “Bizim öyle bir demecimiz olmadı, o haberler nasıl çıkıyor biz de bilmiyoruz, Şu an için gündemimizde evlilik yok” yanıtını verdi.