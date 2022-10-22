. Başkent'te Ajda Pekkan rüzgârı

Süperstar Ajda Pekkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde sahne aldı.

Ajda Pekkan, CSO Ada Ankara'da gerçekleşen konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ankaralılar, Süperstar'ın güzelliği ve sahne enerjisiyle adeta büyülendi.Konsere ‘Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan usta sanatçı, ‘Vitrin' ve ‘Ben Yanmışım'ı seslendirdikten sonra ‘Bir Günah Gibi', ‘Kimler Geldi Kimler Geçti', ‘Haykıracak Nefesim', ‘Uykusuz Her Gece' gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkardı.