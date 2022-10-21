. Yeni imajı tam not aldı

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda hayranları ile bir araya geldi. Sahnesinde sevilen tüm şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle seslendiren Ergen, unutulmaz bir geceye imza attı. Gülben Ergen sahne performansının yanı sıra programı için seçtiği kıyafetle ve saç stiliyle de göz kamaştırdı.

Ekleme: 21.10.2022 - 09:56 Güncelleme: 21.10.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Kış sezonu boyunca birçok ünlü sanatçının sahne alacağı mekanda önceki akşam Gülben Ergen sahne aldı. Kendisini izlemeye gelenlere adeta bir müzik şöleni yaşatan Gülben Ergen, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek başladığı sahnesinde söylediği şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla adeta devleşti.

Geçmişten günümüze birçok hit olmuş şarkısının dışında sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıda seslendiren güzel sanatçı, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.

GÜLBEN ERGEN'İN KISA SAÇLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gülben Ergen sahne performansının yanı sıra programı için seçtiği iki ayrı kıyafetle de göz kamaştırdı. Ergen, "Çarşamba gecesi beni yalnız bırakmayıp burayı doldurduğunuz ve beraber şarkılar söyledik sizleri çok seviyorum" diyerek kendisini izlemeye gelen konuklarına teşekkür etti. Ergen'in sahne için saçlarını kısaltıp değiştirdiği imajı da hayranlarından tam not aldı.

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