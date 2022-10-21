. Şükran Ovalı'dan yeni paylaşım...

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.Zaman zaman verdiği pozlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdilerde 4 Kasım tarihinde vizyona girecek olan 'Hazine' adlı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önceki gece filmin özel gösterimine katılan Şükran Ovalı, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı."CANLARIMA BAK BE"Kendisini yalnız bırakmayan yakın arkadaşları Songül Öden ve Ezgi Mola ile de poz veren güzel oyuncu, bu kareyi; "Canlarıma bak be" diyerek paylaştı. Ovalı, yayınladığı fotoğrafa kalp ve öpücük emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.