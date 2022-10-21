. Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıktı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!
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Beyaz Gazete
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Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıktı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!

Şarkıcı Gülşen sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı.

Ekleme: 21.10.2022 - 10:22 Güncelleme: 21.10.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmaya Gülşen Çolakoğlu avukatı Emek Emre ve Altın Mimir ile katıldı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı davaya bazı sayıda müşteki katıldı. Sanık Gülşen Çolakoğlu, bakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Gülşen, "Bu konuda daha önce ifade verdim. Bu ifademin doğru olduğunu belirtmek istiyorum.

Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıktı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!

Geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen bugün hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen 4 gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. 702 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Gülşen'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezası istendi. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta bulunuyor. İddianamede Gülşen'in sözlerinin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüpheli Gülşen'in söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilediğine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.
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