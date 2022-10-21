. İnci Türkay, oğluyla poz paylaştı!
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Beyaz Gazete
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İnci Türkay, oğluyla poz paylaştı!

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' adlı dizide 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile tatil için İtalya'ya gitti. 50 yaşındaki güzel oyuncu, oğluyla deniz ve güneşin tadını çıkardıkları anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ekleme: 21.10.2022 - 23:16 Güncelleme: 21.10.2022 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 2016 yılında yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide boy gösteren oyuncu İnci Türkay, 11 yıllık aşkın ardından 2019 senesinde, kendisi gibi oyuncu ve manken Atilla Saral ile nikâh masasına oturmuştu.

'MUHTEŞEM 50'

Londra'da yaşayan ünlü çift, İnci Türkay'ın 50'nci doğum günü için Yunanistan'ın Kos adasına tatile gitmişti. Güzel oyuncu, 50'nci yaş gününden fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, paylaşımına; 'Muhteşem 50' notunu düşmüştü.

İnci Türkay, oğluyla poz paylaştı!

YORUM YAĞDI

Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan İnci Türkay'ın son halini görenler 'Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi' yorumlarında bulunmuştu. Kos Adası'ndan Assos'a geçen Saral ve Türkay, sonrasında İngiltere'ye dönmüştü.

'ABLA-KARDEŞ GİBİSİNİZ'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'nın Sardinya bölgesine gitti. Türkay, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Ali, annesinin boyunu geçerken; ikilinin fotoğraflarına; 'abla kardeş gibisiniz' yorumları yapıldı.

İnci Türkay, oğluyla poz paylaştı!

EVLİLİKTE KRİZ

Öte yandan Şubat 2021'de eşini Londra'da bırakıp, Türkiye'ye dönen Atilla ile İnci'nin evliliğinin üzerinde; geçtiğimiz aylarda kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Posta gazetesinden Bekir Saçar, Saral'ı arayıp söz konusu iddiayı sormuştu. Ünlü oyuncu, 'Duydukların doğru. Altı aydır aramız limoniydi. Ama sorunlarımızı çözdük. Şu an iyiyiz” açıklamasını yapmıştı.
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