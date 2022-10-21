. Gelen eleştirilere cevap verdi

CZN lakabı ile bilinen sosyal medyada çektiği yemek videoları ile bir anda popüler olan ve restoran zinciri kuran Burak Özdemir, geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı. Bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. CZN Burak, mahkeme "Aylık gelirim 30 bin TL" açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi.

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi.Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.Hakim, "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum. Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi. Avukatları ise "Söz konusu yer eski haline getirilmiştir. Bu yapı tatil tutanağıyla da belgelenmiştir. Ayrıca Boğaziçi alanında bir yer değildir. Öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi halde aykırılık giderildiğinden düşme kararı verilsin" dedi.Aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakkın eleştiri yapılan CZN Burak, Twitter'dan şu sözlerle cevap verdi:"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın"