. Erdal Özyağcılar, İstanbul'a geldi...

Kişisel bakımı için kendisine zaman ayıran Erdal Özyağcılar, "Ekipte ara ara böyle 3-4 günlük izinlerle ülkeye dönüyoruz. Çekimler gayet iyi gidiyor” açıklamasını yaptı."ÇOK DUYGULANDIM"15 yıl sonra 'Elvada Rumeli' dizisindeki evi ziyaret ettiği anları sosyal medyada paylaştığı hatırlatılan sanatçı, "Çok duygulandım, üzerinden uzun zaman geçmiş” dedi."YALNIZ BAŞIMA YAPAMAM"Makedonya’da hotelde kaldığını dile getiren Özyağcılar, "Ben otelde kalmayı tercih ediyorum, yalnız başıma yapamam. Ev tutan arkadaşlarımız da oldu” şeklinde konuştu.