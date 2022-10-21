. Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti...
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Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti...

Geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Levent Dörter ile hayatını birleştiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. Düğün fotoğraflarına fotoşop uygulandığını iddia eden 32 yaşındaki şarkıcı, "64 kilo olan beni 67282 kiloya çıkarmayı başardınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ekleme: 21.10.2022 - 23:12 Güncelleme: 21.10.2022 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 12 Ekim'de sekiz yıllık sevgilisi Levent Dörter ile hayatını birleştirdi. Nikâh şahitliklerini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı'nın yaptığı ünlü çifti, bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz ay Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses de kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan usta sanatçıyı yine kızı teselli etti.

Dilan Çıtak'ın birini kendisinin tasarladığı üç farklı gelinlik giydiği düğünden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafları gören takipçilerinin 'Kilo almışsın' yorumunu yaptığı ünlü şarkıcıdan eleştirilere yanıt geldi.

Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti...

'SAÇMALAMA SINIRINI AŞTILAR'

Benimle alakası olmayan bu saçma sapan çekimi yapıp yayınlayan sevgili basın, sizlere gerçekten hayranım. Okey 25 kg değilim ama 64 kilo olan beni 67282 kg çıkarmayı başardığınız için (baya fotoşopla şişirilmiş gibiyim) çok ama çok ama çok teşekkürler. Yazılan hiçbir şey bugüne kadar maalesef ki umrumda olmadı, olmayacak da. Ama bazı insanlar bu denli değerli bir günle alakalı saçmalama sınırını tabii ki aştılar. Yazdıkları komik değil, üzücü. Çok üzülüyorum. Ülkemde maalesef bu kadar aciz ve cahil insan olduğuna şahit olduğum için çok üzülüyorum. Kitap okuyun, resim çizin, psikolağa gidin, belgesel izleyin, hayvan sevin, bisiklete binin, yürüyüş yapın ya da sadece durun. Ama buralarda dolanıp, 'Herkese bulaşacağım' diyen boş bir beyni kendinize layık görmeyin.

Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti...

'NE MÜNASEBET! BİR TANE YETMİYOR MU?'

Dilan Çıtak, son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. 'Açık ilişki yaşamak normal midir?' sorusu üzerine şaşıran ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal.

Öte yandan Armağan Çağlayan, Dilan Çıtak'a 'Saçlarını nasıl yıkıyorsun?' sorusunu da yöneltmişti. Saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Tatlıses, 'Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken' cevabıyla dikkat çekmişti.

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