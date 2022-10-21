. Aslı Bekiroğlu yine tepkilerin odağında!
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Aslı Bekiroğlu yine tepkilerin odağında!

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik ve Öykü Gürman gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Aslı Bekiroğlu, galaya damgasını vurdu. Deniz Can Aktaş'ın röportaj verdiği esnada arkadaki arkadaşları ile koyu bir sohbet eden Bekiroğlu'na sosyal medyadan tepki gecikmedi. Bekiroğlu'nun tavrını sosyal medya kullanıcıları Aktaş'a "saygısızlık" olarak yorumladı.

Ekleme: 21.10.2022 - 09:20 Güncelleme: 21.10.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını sinemaya taşıyan TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası gerçekleştirildi. Gala öncesi filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve başrol oyuncuları, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve çocuk oyuncular Kayra Orta, Mustafa Konak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bandırma Füze Kulübü'nde, Alina Boz ve Deniz Can Aktaş'la birlikte Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

"KENDİ TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKAN HALA BENİM İNANAMADIĞIM CİDDİ BİR NOKTAYA VARAN BİR HİKÂYE"

Kendi evlatlarımızın NASA'ya uzanan başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyduğunu belirten oyuncu Deniz Can Aktaş, "Film genel olarak anlatacak olursam Bandırma'da 2 liseli gencin başarı hikayesini anlatıyor. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiş bir hikaye ve ilk başta ben okuduğum da çok şaşırdım ve eminim ki izleyenlerinde çok şaşıracağı kendi topraklarımızdan çıkan hala benim inanamadığım ciddi bir noktaya varan bir hikâye. Benim karakterimin adı Umut Göktepe. Umut ve onun çok yakın arkadaşı Hasan ikisi birlikte 1950'lelerde bir radyo haberinde etkilenip Umut'un babasına verdiği sözden etkilenip bir füze yapma girişimine başlıyorlar ve bu girişim bir süre sonra orada bulunan insanlarında köy halkının da kasaba halkının da desteği ile NASA'da finallenen büyük bir destansı hikâyeye dönüşüyor. Ben çok heyecanlıyım. Öncelikle gerçek hikâyelerden esinlenilmiş olması ve bunun dışında kendi evlatlarımızın NASA'ya uzanan başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyuyorum. " dedi.

Aslı Bekiroğlu yine tepkilerin odağında!

ASLI BEKİROĞLU TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Deniz Can Aktaş'ın konuşma yaptığı esnada Aslı Bekiroğlu'nun arkadaki arkadaşları ile konuşması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Hem Deniz Can Aktaş'ın hayranları hem de filmi bekleyenler, bu tavrı nedeniyle oyuncu Aslı Bekiroğlu'na büyük tepki gösterdi.

Aslı Bekiroğlu yine tepkilerin odağında!

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