. Yıllar ona acımamış
  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıllar ona acımamış

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haliyle ağızları açık bıraktı! Lale Belkıs, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Lale Belkıs'ın son hali..

Ekleme: 20.10.2022 - 10:47 Güncelleme: 20.10.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tarkan filminde 'Genseriko'nun kızı' rolüyle hafızalara kazınmıştı. 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs, gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Türk sinema tarihinde kötü kadın olarak adını duyuran Lale Belkıs'ın kürtaj itirafı ağızları açık bırakmıştı. Lale Belkıs, 'Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum' sözleriyle gündeme damga vurmuştu. Türkiye'nin ilk milli mankeni olan Lale Belkıs, Evlilik Dolabı oyununda İsveçli kadını canlandırmıştı. Oyunculuk tekliflerini reddeden ünlü oyuncu Lale Oraloğlu'nun ısrarları üzerine oyunculuğa adım attı.

Oraloğlu, 1960 yılında Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen Evlilik Dolabı adlı projede yer aldı. Şimdilerde 83 yaşında olan usta ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Lale Belkıs kimdir?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz olan oyuncu, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun oldu.

Son hali içler acısı

Türk sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Lale Belkıs, yıllar sonra ortaya çıktı. İtiraflarıyla gündemi sallayan ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı. İşte son hali...

Yıllar ona acımamış

Yıllar ona acımamış
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Erdoğan 'geri dönülmez sonuçları olur' deyip uyardı, bazı ülkelere çağrı yaptı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP'li Beştaş ve CHP'li Özel'in iddialarını yalanladı...
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!
Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor