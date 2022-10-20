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Yeni projesi belli oldu

Son olarak Show TV'de ekrana getirilen Baba dizisinde rol alan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın kadroya veda etmesi ile şaşırmıştı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yeni projesi merak edilen ünlü oyuncu Bayat'ın dizisi belli oldu. Bayat, İlker Kaleli'nin de kadrosunda yer aldığı İspanyol dizisine dahil oldu. Güzel oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Ekleme: 20.10.2022 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin yükselen yıldızlarından olan ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Zeynep Tuğçe Bayat, son olarak Haluk Bilginer, Özge Yağız ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisinde rol aldı. Baba kadrosuna veda eden Zeynep Tuğçe Bayat cephesinden güzel haber geldi.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bayat, İspanyol Antenna 3 kanalının 'La Pasion Turca' adıyla çekeceği altı bölümlük dizide rol alacak. Buen Día Estudios'in yapımcılığını üstleneceği diziyi Iñaki Peñafiel yönetecek. Türkiye ve İspanya'da çekilecek dizi 2023'te Antenna 3 kanalında yayınlanacak.

Yeni projesi belli oldu

Antonio Gala'ın La Pasión Turca adlı romanından uyarlanan projenin çekimleri önümüzdeki haftalarda İstanbul'da başlayacak. Zeynep Tuğçe Bayat, Tuba karakterine hayat verecek ve başrol oyuncusu ispanyol Maggie Civantos ile çok etkili sahneleri olacak.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı. İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan 'Arka Sıradakiler' isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise 'Gönülçelen' isimli dizide 'Nevra' karakterini canlandırdı.

2011'de 'Yıldız Masalı' isimli dizide 'Pelin' karakterini canlandırdı. 2014'te 'Ah Neriman' isimli dizide 'Yeşim' karakterini canlandırdı. 2015'te 'Çilek Kokusu' isimli gençlik dizisinde 'Gonca' karakterini canlandırdı.
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