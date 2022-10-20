. Oğulları da oyuncu oldu..

Cem Davran, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncu, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında "Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam" dedi."HÜCRAN VE ALİ EĞİTİMİNİ TAMAMLADI"58 yaşındaki sanatçı, "Hürcan bazı dizilerde oynadı, eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurt dışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli" şeklinde konuştu.