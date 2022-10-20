. Murat Göğebakan filminde başrol belli oldu...

Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsü beyaz perdeye aktarılacağı filmin başrolünü Burak Sevinç üstlenecek. 36 yaşındaki oyuncu, projede ünlü şarkıcıyı canlandırmak üzere yapım şirketi ile sözleşme imzaladı.Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmde; Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak filmin 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.