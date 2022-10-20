. Murat Göğebakan filminde başrol belli oldu...
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Murat Göğebakan filminde başrol belli oldu...

Uzun süre kanser tedavisi gören, 31 Temmuz 2014 tarihinde yaşamını yitiren şarkıcı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filminin başrol oyuncusu açıklandı.

Ekleme: 20.10.2022 - 23:57 Güncelleme: 20.10.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsü beyaz perdeye aktarılacağı filmin başrolünü Burak Sevinç üstlenecek. 36 yaşındaki oyuncu, projede ünlü şarkıcıyı canlandırmak üzere yapım şirketi ile sözleşme imzaladı.

Murat Göğebakan filminde başrol belli oldu...

Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmde; Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak filmin 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.

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