. Mehmet Ali Erbil'e duruşmaya zorla getirme kararı
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Beyaz Gazete
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Mehmet Ali Erbil'e duruşmaya zorla getirme kararı

Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit suçuyla tutuksuz yargılanan Erbil, duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ekleme: 20.10.2022 - 16:18 Güncelleme: 20.10.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, klibinde oynayan şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla bir süredir magazin gündeminde.

Bilir'in suç duyurusnda bulunduğu Mehmet Ali Erbil için, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Dava hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı.

Duruşmaya katılmadı
Mehmet Ali Erbil, Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve taciz iddialarıyla yargılandığı duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken bir önceki celse, hakkında zorla getirme kararı çıkartılan sanık Erbil'in avukatı, sağlık durumlarından dolayı katılmadığını ifade etti.

"Gelecek celse hazır edeceğiz"
Mehmet Ali Erbil'in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı ise, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.

Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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