. İlayda Alişan'dan erkek oyuncuları kızdıracak açıklama!
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Beyaz Gazete
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İlayda Alişan'dan erkek oyuncuları kızdıracak açıklama!

İlayda Alişan, oyunculuk sektöründe yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Seversin dizisinden sonra yeni bir diziyle ekranda yer almaya hazırlanan İlayda Alişan, oyunculuk sektöründe erkek oyuncuların kadın oyunculara kıyasla daha fazla para kazandıkları iddiaları hakkında konuştu. Genç oyuncu, bu durumu doğrulayarak isimden isime bu durumun farklılık gösterdiğini de belirtti.

Ekleme: 20.10.2022 - 09:28 Güncelleme: 20.10.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı son dizisi Seversin düşük reytinglerden dolayı final yapan oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz akşam arkadaşları ve sevgilisi ile görüntülendi. Genç oyuncu, çokça tartışılan takipçi sayısına göre oyuncu seçme konusu hakkında konuştu. İlayda Alişan, "Her şirketin kendine özel durumları vardır. Bazıları buna göre seçer ama bazıları da seçmez, tercih meselesi. Oyunculuk da baz alınıyordur" ifadelerini kullandı.

"ERKEK OYUNCULARA DAHA FAZLA PARA VERİLİYOR"

Hemen ardından gündem oluşturacak bir açıklamaya imza atan Alişan, dizilerde erkek oyunculara kadın oyunculardan daha fazla ücret ödendiği iddiası hakkında konuştu. Alişan söz konusu bu iddiaları doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsimden isime göre değişiyor tabii ki. Ancak çoğu zaman söylediğiniz gibi. Erkek başroller daha fazla kazanıyor."

İlayda Alişan'dan erkek oyuncuları kızdıracak açıklama!
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