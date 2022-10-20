Fırat Tanış’tan klinik itirafı

Tiyatrocu ve oyuncu Fırat Tanış, bir dönem alkol sorunları nedeniyle kliniğe yatarak tedavi gördüğünü açıkladı.

Ödüllü yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan’nın Bir Zamanlar Anadolu’da filminde Kenan karakterine hayat veren Fırat Tanış’ın, önce filmin galalarına sonra da dublaja gitmemesi büyük tartışma yaratmıştı.



Tanış’ın dublaja gitmemesi nedeniyle Kenan karakterini başka biri seslendirmişti. Nuri Bilge Ceylan’ın, bu olaydan sonra Fırat Tanış’ı defterden tamamen sildiği öne sürülmüştü.



"Klinikteydim"



Okan Bayülgen’in programına konuk olan Tanış, söz konusu döneme açıklık getirdi. Yıllar süren sessizliğini sona erdiren Tanış, Okan Bayülgen’in “Neden dublaja gitmedin?” sorusuna şu yanıtı verdi:



"Gidemedim"



“O dönem alkol sorunları nedeniyle kendimi kurtarmak için kliniğe yattım. Bu nedenle de Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filminin galasına ve dublajına gidemedim.”



