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Ayrılık haberlerini tiye aldılar...

Survivor All Star'da şampiyon olduğu için uzun süre eleştirilen Nisa Bölükbaşı, yarışmaya gitmeden birkaç ay önce Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Survivor'da kaldıkları süre boyunca duygusal birlikteliklerini yansıtmayan ünlü çift, şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. Bu haberleri yayınladıkları video ile yalanlayan Ogeday ve Nisa, ayrılık iddialarını ise ti'ye aldı.

Ekleme: 20.10.2022 - 23:51 Güncelleme: 20.10.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2020 ile tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ardından takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bir yıl süren sürpriz ilişki olaylı bir şekilde bitmişti. Geçtiğimiz yıl Survivor All Star'a katılan Nisa'nın, yarışmaya birkaç ay kala; 2017 senesinin şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Nisa ve Ogeday, Survivor boyunca duygusal birlikteliklerini yansıtmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

OGEDAY'DAN NİSA'YA DESTEK

Survivor All Star'a erken veda eden Ogeday, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nı finalde de yalnız bırakmamıştı. Ogeday'ın açıklamaları ve son ana kadar Nisa'ya destek vermek için oy atmaya çalışması, sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Ogeday, açıklamasında; 'Asıl tarih bugün değil yarın yazılacak. Gönüllülerin son kalesi, uzun bir süreden sonra bir kadın şampiyon çıkacak. Sonuç ne olursa olsun benim için sonuç değişmeyecek. Çünkü benim bir tane şampiyonum var' demişti.

Ayrılık haberlerini tiye aldılar...

NİSA, ŞAMPİYON OLDU

Gecenin sonunda Nisa, yapılan SMS oylaması sonucunda; Survivor All Star 2022'nin şampiyonu olmuştu. Girişken, şampiyonluk sonrası yeni yaşını kutlayan Bölükbaşı için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Ayrılık haberlerini tiye aldılar...

'MUTLU DEVAM EDEN MASALIN KAHRAMANI İYİ Kİ DOĞDUN'

Ogeday, yayınladığı fotoğrafa; 'Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil, mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun' notunu düşmüştü. Survivor Nisa Bölükbaşı da Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaşınca, çifte 'Bu aşk değil de ne?' yorumları yağmıştı.

Ayrılık haberlerini tiye aldılar...

AYRILIK İDDİASINA VİDEOLU YANIT

Aşkları dolu dizgin devam eden Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada çıkan haberleri bir video ile yalanlayan ikili, iddiaları da tiye aldı.

Birlikte otururken ayrılık haberini gören Ogeday, sevgilisine; 'Ayrılmışız, ne diyorsun bu haber hakkında?' derken; Nisa'nın da şaşırmış gibi yapması dikkat çekti.
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