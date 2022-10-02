. Kalben sahnede kendinden geçti

Konseri sırasında kendini müziğin ritmine fazla kaptıran şarkıcı, sahnede bir sağa bir sola koşturdu. Şarkıcının en sonunda sahnede zıpladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde çıkardığı Haydi Söyle şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Kalben, turnelerine devam ediyor.Kalbeni verdiği bir konser sırasındaki hareketleriyle viral oldu.Konser sırasında kendini müziğin ritmine kaptıran şarkıcı, bir sağa bir sola koşturmaya başladı.Eline geçirdiği mikrofonu ile öfkeli bir ifadeyle koşturan Kalben, bir süre sonra da sahnede zıplamaya başladı.Yaşanan anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.