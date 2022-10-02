. Ajda Pekkan Kuruçeşme'de sahne aldı

Geçtiğimiz günlerde filtresiz fotoğrafı ortaya çıkan Ajda Pekkan, dün gece İstanbul Kuruçeşme’yi adeta salladı.Sahneye bir pelerinle çıkan Pekkan, sonrasında yardımcılarına onu çıkarttırdı.Pelerinin altından çıkan kostüm ise dikkat çekti.Sarı mini şortlu kostümü ile en beğenilen şarkılarını seslendiren 76 yaşındaki sanatçı, kıvrak figürleriyle de hayranlarını doyasıya eğlendirdi.Açık hava konserine katılanlar, Pekkan’ın performansına tam not verirken, sanatçının iddialı kıyafeti sosyal medyada da çok konuşuldu.Pekkan için olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldı.