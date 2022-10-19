. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...
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Beyaz Gazete
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İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

2011 yılında geçirdiği yüz felcinin ardından Marmaris’te gözlerden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur (76), zaman zaman sosyal medyadan yapılan paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'u nişanlayan ancak törene katılmayan usta ismin son hali, menajerinin yayınladığı kare ile ortaya çıktı.

Ekleme: 19.10.2022 - 02:57 Güncelleme: 19.10.2022 - 02:59 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl imaj değişikliğine gitmişti. Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünmüştü. Babasının bu halini takipçileriyle paylaşan Tuğçe Tayfur ise gönderisine; "Hatıran Yeter" şarkısını eklemiş ve "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşmüştü. Usta ismin yeni imajına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

KIZININ NİŞANINA KATILMAMIŞTI

Uzun yıllardır Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tayfur, geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'un Burak Kalfa ile nişanlanmasıyla gündeme gelmişti. Nişan töreninde bulunmaması dikkat çeken Tayfur, konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

"BABAM SEVMESE BU NİŞAN OLMAZDI"

Babasının törende olmaması hakkında açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise şu sözleri söylemişti:

Nişandan üç gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam. Marmaris'ten dönmesi sıkıntı. Ben Burak ile babamı yalnız bıraktım. Sohbet ettiler. Birbirlerini anlayıp, anlaştılar. Burak saygılı bir adam. Babam damadını sevdi, sevmese nişan olmazdı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

"CAN CANA, YAN YANA"

Yüz felci geçirdikten sonra inzivaya çekilen Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını paylaştı. Gözalıcı, gönderisine; “Can cana, yana yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanımda yanımızda” notu düştü.

2020 yılında böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'un hayranları paylaşıma beğeni yağdırdı ve "Ferdi Baba çok özletti kendini", "Özlemişiz", "Selamlarımızı iletin, maşallah" gibi yorumlar yaptı.

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