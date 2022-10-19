. İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım...
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İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım...

Kanal D'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi 'Üç Kız Kardeş' ile ekranlarda olan İclal Aydın, annesi Yücel Aydın'ın yeni yaşını sosyal medyada yayınladığı siyah beyaz fotoğrafla kutladı.

Ekleme: 19.10.2022 - 22:21 Güncelleme: 19.10.2022 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
İclal Aydın, 2020 yılında hayatını kaybeden annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü, Instagram hesabından yayınladığı ve duygusal bir de not düştüğü nostaljik kareyle kutladı.

İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım...

"SEN BU FOTOĞRAFTA GALİBA 23 YAŞINDASIN"

Ünlü yazar ve oyuncu, binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine, "Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır. İyi ki doğdun annem. Ve bana kardeşimi verdin" mesajını yazdı.

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