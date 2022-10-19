. İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım...

İclal Aydın, 2020 yılında hayatını kaybeden annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü, Instagram hesabından yayınladığı ve duygusal bir de not düştüğü nostaljik kareyle kutladı."SEN BU FOTOĞRAFTA GALİBA 23 YAŞINDASIN"Ünlü yazar ve oyuncu, binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine, "Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır. İyi ki doğdun annem. Ve bana kardeşimi verdin" mesajını yazdı.