. Funda Arar mesleğin zorluklarını anlattı!
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Funda Arar mesleğin zorluklarını anlattı!

Funda Arar, önceki akşam Girne'de bir otelde müzikseverlerle buyuştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, "Sahne sanatçısı olmak kolay değil" derken, mesleğin zorluklarından bahsetti.

Ekleme: 19.10.2022 - 02:56 Güncelleme: 19.10.2022 - 02:56 / Editör: Ozge Selin
Funda Arar, 'Bize zaman zaman 'Hayat size güzel' diyorlar ama bu işin zorluklarını bilmedikleri için bizim işimizin iki saatten ibaret olduğunu sanıyorlar. Sahneye hazırlanmak hiç kolay değil. Hem giyim kuşamınıza dikkat etmeniz, hem de güzel şarkılar seçmeniz ve performansınızla sizi izlemeye gelen herkesi memnun etmeniz gerekiyor. Orkestra ile yoğun provalar yapıyoruz. Bunlara bir de albüm ve stüdyo çalışmalarını, klip ve fotoğraf çekimlerini ekleyince gerçekten yorucu oluyor. Sosyal medya da artık işimizin bir parçası' dedi.

Funda Arar mesleğin zorluklarını anlattı!

47 yaşındaki sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser sırasında yağan yağmura rağmen alanı terk etmeyen misafirleri Arar'a iki saat boyunca şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti.
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