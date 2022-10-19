. Funda Arar mesleğin zorluklarını anlattı!

Funda Arar, 'Bize zaman zaman 'Hayat size güzel' diyorlar ama bu işin zorluklarını bilmedikleri için bizim işimizin iki saatten ibaret olduğunu sanıyorlar. Sahneye hazırlanmak hiç kolay değil. Hem giyim kuşamınıza dikkat etmeniz, hem de güzel şarkılar seçmeniz ve performansınızla sizi izlemeye gelen herkesi memnun etmeniz gerekiyor. Orkestra ile yoğun provalar yapıyoruz. Bunlara bir de albüm ve stüdyo çalışmalarını, klip ve fotoğraf çekimlerini ekleyince gerçekten yorucu oluyor. Sosyal medya da artık işimizin bir parçası' dedi.47 yaşındaki sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser sırasında yağan yağmura rağmen alanı terk etmeyen misafirleri Arar'a iki saat boyunca şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti.