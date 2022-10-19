. Eleştirilere sitemle cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine adeta koruma ordusuyla giden MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen yorumlar karşısında sessizliğini bozan Somer Sivrioğlu, Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun" dedi.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye programında jüri koltuğunda yerini Şef Somer Sivrioğlu'nun vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçtiği anlara ait görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.Gittiği bir şehirdeki alışveriş merkezinde korumalarla gezmesi eleştirilen Somer Sivrioğlu'na sosyal medya kullanıcıları 'Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler', 'Neden bu kadar koruma?', 'Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor' gibi yorumlarda bulunmuştu.Tüm yaşananların ardından sessizliğini bozdan ünlü şef Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem dolu ifadelere yer verdi. Sivrioğlu, şunları söyledi:'Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun.'