Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı...

Zaman zaman açıklamaları bazen de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, Instagram hesabından hayat arkadaşı ve kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Daha önce kendi çocukluk pozları Hira'ya benzetilen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Hira kime benziyor?' tartışması an itibariyle bitmiştir" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.



2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın, ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelmişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü ikili, zaman zaman sosyal medyadan aile pozlarını da paylaşıyor.



KURT'UN ÇOCUKLUK POZUNU PAYLAŞTI



Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 10 milyon takipçisi olan Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Zaman zaman kızı Hira'nın kime benzediği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, Kurt'un yıllar önceki pozuna; "Hira kime benziyor?' tartışması an itibariyle bitmiştir" notunu düştü.



Okan Kurt da Akalın'ın paylaşımını kendi hesabından yayınladı. 8 yaşındaki Hira ve babasının benzerliği sosyal medyada gündem oldu.



OKUL YILLARINA DÖNDÜ



Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz sene yakın dostu Alişan'ın programı için Gölcük'e çocukluk yıllarının geçtiği mahalleye gitmişti. İlkokul ve lise yıllarını yad eden şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından okul ziyareti fotoğraflarını paylaşmıştı. Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun olan Demet Akalın, fotoğrafın altına; 'Barbaros Hayrettin Lisesi, aynı sıram vay be' notunu düşmüştü.



'FOTOĞRAFTAKİ HİRA MI?'



İlkokul yıllarına ait fotoğraflarını da yayınlayan ünlü şarkıcının kızı Hira ile benzerliği dikkat çekmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Akalın'ın çocukluk fotoğraflarına, 'Hira ikiziniz gibi', 'Bu fotoğraftaki Hira mı?' yorumunda bulunmuştu.



