. Cem Adrian, Kuruçeşme'de sesiyle büyüledi!

Söylediği şarkılarla adından sıkça söz ettiren Cem Adrian, İstanbul Boğazı'nda üçüncü kez müzikseverlerle bir araya geldi. Sahneye ‘Sen Benim Şarkılarımsın' parçasıyla çıkan Cem Adrian, geniş repertuvarıyla dinleyicisinden büyük alkış topladı. Güçlü ve özel sesiyle başarılı sanatçı; ‘Beni Seni Çok Sevdim', ‘Söyle Buldun Mu', ‘Derinlerde' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.NOSTALJİK PARÇALARGeniş ses aralığına sahip olan Cem Adrian, söylediği şarkılarla müzikseverleri adeta büyüledi. Adrian, ‘Sensiz Saadet Neymiş' ve ‘Yıldızların Altında' parçalarıyla geçmiş yıllara götürdü, ‘Ela Gözlüm' ve ‘Sarı Gelin' türküleriyle ise sevenlerinin kalbine dokundu.GÖRSEL ŞÖLENParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere telefonlarının ışıklarını yakmalarını rica eden Cem Adrian, unutulmaz geceyi Kuruçeşme'yi aydınlattığı ışıklarla ölümsüzleştirdi. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha Cem Adrian'ın unutulamaz şarkılarına doydu.