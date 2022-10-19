. Cem Adrian, Kuruçeşme'de sesiyle büyüledi!
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Cem Adrian, Kuruçeşme'de sesiyle büyüledi!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, dün akşam Cem Adrian ve sevenlerini ağırladı. Performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı, farklı müzik tarzlarını kendine has yorumuyla seslendirerek, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ndeki dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Ekleme: 19.10.2022 - 21:37 Güncelleme: 19.10.2022 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
Söylediği şarkılarla adından sıkça söz ettiren Cem Adrian, İstanbul Boğazı'nda üçüncü kez müzikseverlerle bir araya geldi. Sahneye ‘Sen Benim Şarkılarımsın' parçasıyla çıkan Cem Adrian, geniş repertuvarıyla dinleyicisinden büyük alkış topladı. Güçlü ve özel sesiyle başarılı sanatçı; ‘Beni Seni Çok Sevdim', ‘Söyle Buldun Mu', ‘Derinlerde' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

NOSTALJİK PARÇALAR

Geniş ses aralığına sahip olan Cem Adrian, söylediği şarkılarla müzikseverleri adeta büyüledi. Adrian, ‘Sensiz Saadet Neymiş' ve ‘Yıldızların Altında' parçalarıyla geçmiş yıllara götürdü, ‘Ela Gözlüm' ve ‘Sarı Gelin' türküleriyle ise sevenlerinin kalbine dokundu.

Cem Adrian, Kuruçeşme'de sesiyle büyüledi!

GÖRSEL ŞÖLEN

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere telefonlarının ışıklarını yakmalarını rica eden Cem Adrian, unutulmaz geceyi Kuruçeşme'yi aydınlattığı ışıklarla ölümsüzleştirdi. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha Cem Adrian'ın unutulamaz şarkılarına doydu.
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