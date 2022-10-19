. 'Ayrıldılar' iddialara sert açıklama!
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Beyaz Gazete
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'Ayrıldılar' iddialara sert açıklama!

'Ada Masalı' adlı dizide birlikte rol alan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan (29) ve Alp Navruz (31) çiftinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda aralarında kıskançlık krizi çıktığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift ayrıldı. Ayrılma nedeni iddialarıyla ilgili Alp Navruz'dan açıklama geldi.

Ekleme: 19.10.2022 - 02:49 Güncelleme: 19.10.2022 - 02:51 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yaz ekranlarda olan 'Ada Masalı'nda partner olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları zamanla aşka dönmüştü. İlk zamanlar ısrarla aralarında bir şey olmadığını söyleyen ikili, bir süre sonra aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftten aylar sonra üzücü haber geldi.

'Ayrıldılar' iddialara sert açıklama!

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ayrıldı. Dizi setindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çift, Instagram’dan birbirlerini takipten çıktı. İkili, daha sonra ise birlikte olan karelerini sildi. Çiftin ayrılma nedeniyle ilgili olarak ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Alp Navruz'dan bu iddialara sert açıklama geldi.

'Ayrıldılar' iddialara sert açıklama!

Alp Navruz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.

Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle.
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