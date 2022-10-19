Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı
Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayla mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Muhabir olarak başladığı kariyerini kanal sahibi olarak zirveye taşıyan Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir de tekne eklemişti. O teknenin içi ilk kez görüntülendi. İçerisinde ise yok yok.
Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi. 3 yılda yapılan 50 metrelik motor yatın adı ise bakın ne oldu. 8 Haziran'da Tuzla Tersanesi'nde suya indirilen tekne, tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki yatının kapılarını açtı.
Ilıcalı, yatının tanıtımının yapıldığı Youtube yayınında, denizde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi. Türkiye'de 3, Dominik'te 2, Miami'de 3 yatının olduğunu belirtti. İşte Ilıcalı'nın 47 metre uzunluğundaki yatındna görseller:
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki yatının kapılarını açtı.
Ilıcalı, yatının tanıtımının yapıldığı Youtube yayınında, denizde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi. Türkiye'de 3, Dominik'te 2, Miami'de 3 yatının olduğunu belirtti. İşte Ilıcalı'nın 47 metre uzunluğundaki yatındna görseller: