. Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı

Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayla mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Muhabir olarak başladığı kariyerini kanal sahibi olarak zirveye taşıyan Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir de tekne eklemişti. O teknenin içi ilk kez görüntülendi. İçerisinde ise yok yok.