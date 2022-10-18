. Yıldız Tilbe kıyafetini giyerken düştü
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Yıldız Tilbe kıyafetini giyerken düştü

Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahnede üstünü değiştirmeye başladı. O sırada dengesini kaybeden Tilbe, arkasında bulunan koltuğa düştü.

Ekleme: 18.10.2022 - 09:17 Güncelleme: 18.10.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi... Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Ünlü şarkıcı dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dinleyicisini kendine hayran bıraktı. Ancak sahnede küçük bir talihsizlik yaşandı..

Sahnede üstünü değiştirirken dengesini kaybederek düştü

Kendine has çılgın dansı eşliğinde sahnede üstünü değiştirmeye başlayan Tilbe, dengesini kaybederek düştü. Şans eseri arkasında koltuk bulunması ünlü şarkıcının yara almasını engelledi. Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, konserine devam etti. O anlar bir izleyici tarafından kaydedildi.

Yıldız Tilbe kıyafetini giyerken düştü
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