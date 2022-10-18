Ünlü sunucu hayatını kaybetti
TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.
Özveren: ’Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun’ notuyla sunucu Bülent Özveren’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.
Özveren: ’Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun’ notuyla sunucu Bülent Özveren’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.