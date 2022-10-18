. Ünlü çiftin Paris tatili dikkat çekti...
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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftin Paris tatili dikkat çekti...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, geçtiğimiz haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü ikili, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak baş başa tatil için Fransa'nın başkenti Paris'i tercih eden Sütşurup ile Sandal'dan aşk pozu geldi. Çiftin mutluluk karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ekleme: 18.10.2022 - 01:13 Güncelleme: 18.10.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenmişti.

Nikahtan sonra dostları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı. 52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekmişti.

KASLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sandal'ı kimisi çok fit bulurken kimisi de bu kasların sahte olduğunu; estetikle eklendiğini söylemişti. Sandal hakkında sosyal medyada 'hangi doktordan bu karın ya' yorumları yapılmıştı.

Ünlü çiftin Paris tatili dikkat çekti...

'SÜT ANNE OLACAĞIN DA VARMIŞ'

Sütşurup, geçtiğimiz haftalarda eşi Mustafa Sandal'ın eğlenceli bir videosunu yayınlamıştı. Mustafa Sandal, videoda 'Kim demiş erkek adam emzirmez diye!' sözleriyle dikkat çekerken, Sütşurup 'Süt anne olacağın da varmış bu hayatta' demişti.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ KARE

Mutlu birliktelikleri devam eden Melis Sütşurup-Mustafa Sandal çiftinden yeni bir fotoğraf gelmişti. Kırmızı uzun kollu bir elbise giyen Sütşurup, eşiyle ayndada verdiği pozu yayınlamıştı. İkilinin paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Ünlü çiftin Paris tatili dikkat çekti...

PARİS'E GİTTİLER

Hafta sonu için baş başa tatile giden ünlü çift, Paris'i tercih etti. Şehri karış karış gezen Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan aşk pozu da geldi. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan sosyetik güzele binlerce beğeni ve yorum geldi.

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