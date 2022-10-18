. Orhan Gencebay'dan endişelendiren haber! Ameliyat olacak...

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında basın mensuplarına yakalanan Orhan Gencebay, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Gencebay, sağlık durumuyla ilgili bazı bilinmeyen açıklamalarda da bulundu.Ünlü isim bir rahatsızlığını dile getirirken, operasyon geçireceğini belirtti.“BOĞAZIMDA KİTLE OLUŞMUŞ'Usta sanatçı Orhan Gencebay, basın mensuplarına ameliyat olacağını belirtti.Konu hakkında şu cümleleri kurdu:'Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım.Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim.Kötü haberi verdikten sonra konuşmasına müjdeli haberi vererek devam etti.YENİ ALBÜM YOLDAÜnlü isim, '5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim' dedi.Ünlü ismin bu hafta içerisinde ameliyat olması bekleniyor.