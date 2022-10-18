. Orhan Gencebay'dan endişelendiren haber! Ameliyat olacak...
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Beyaz Gazete
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Orhan Gencebay'dan endişelendiren haber! Ameliyat olacak...

78 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını endişelendirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Gencebay, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını söyledi. Usta sanatçının geçireceği operasyonun detayları merak edildi.

Ekleme: 18.10.2022 - 19:23 Güncelleme: 18.10.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında basın mensuplarına yakalanan Orhan Gencebay, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Orhan Gencebay'dan endişelendiren haber! Ameliyat olacak...

Gencebay, sağlık durumuyla ilgili bazı bilinmeyen açıklamalarda da bulundu.

Ünlü isim bir rahatsızlığını dile getirirken, operasyon geçireceğini belirtti.

“BOĞAZIMDA KİTLE OLUŞMUŞ'

Usta sanatçı Orhan Gencebay, basın mensuplarına ameliyat olacağını belirtti.

Konu hakkında şu cümleleri kurdu:

'Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım.

Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim.

Kötü haberi verdikten sonra konuşmasına müjdeli haberi vererek devam etti.

YENİ ALBÜM YOLDA

Ünlü isim, '5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim' dedi.

Ünlü ismin bu hafta içerisinde ameliyat olması bekleniyor.
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