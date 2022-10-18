. Ebru Şancı Öztürk çocukluk travmasını anlattı!
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Ebru Şancı Öztürk çocukluk travmasını anlattı!

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Çocuklarıyla keyifli anlarını da sık sık paylaşan ünlü isim, dün ikiz kızlarının doğum günü için parti düzenledi. Partiden kareleri yayınlayan Şancı, kendisine gelen eleştirelerle ilgili konuştu. Bugün Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına katılan ünlü isim, çocuklarının doğum gününde çok masraf yapmasının sebebini ilk kez açıkladı.

Ekleme: 18.10.2022 - 01:07 Güncelleme: 18.10.2022 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunan Şancı ile Öztürk, geçtiğimiz aylarda yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

'HUZURUN KARA GÜNÜ'

Yıl dönümleriyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, eşi Alpaslan Öztürk'ün üzerinde 'huzurun kara günü' yazan, siyah bir çelen taşıdığı anları 837 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlamıştı.

Ebru Şancı Öztürk çocukluk travmasını anlattı!

Ebru Şancı, 'Yedinci evlilik yıl dönümü hediyeme bakın, Allah aşkına' notuyla paylaştığı videoda; 'Bu ne? Bu nedir açıklar mısın?' derken duyulmuştu. Eşinin çiçeği göstererek 'Huzurun kara günü' cevabını vermesi üzerine, Şancı şu ifadeleri kullanmıştı:

Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor. Havuzu gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkine bak, bu mu? Üç çocuk, mutlu huzurlu bir yuva ve bu mu? Huzurun kara günü ne ya? Hanımlar bakın bu, üç çocuktan sonra aldığım bu.

'ÇÖPE AT'

Daha sonraki videolarda ise eski manken arabasına binerken, eşinin çiçekle yanına geldiği görülmüştü. Şancı, 'Utanmadan 'almayacak mısın' diye peşimden geliyorsun. Git onu at çöpe hadi' derken, futbolcu ise kahkahalara boğulmuştu.

Eğlenceli videoları sonrası takipçilerinden çok sayıda mesaj alan Şancı, ardından 'Bacımsınız, 'Acın, acımızdır' demişsiniz, beni teselli etmişsiniz. Bir de demişsiniz ki, 'Bunu sabah yapmıştır, akşam sürpriz yapacak.' Çelenkten sonra tesise bıraktırdı kendini, 'Ee, hediye?' dedim. 31 Ağustos doğum günümdü, bir şey almadı. 7 Eylül evlilik yıl dönümümüzdü, bir şey almadı. 'Çocukların okul taksidini ödedim ya bugün, ilişme bana' diyor. Arsız' demişti.

Ebru Şancı Öztürk çocukluk travmasını anlattı!

'NİCE MUTLU YAŞLARINIZ OLSUN KUZULARIM'

Dün de ikiz kızları Ceylin ve Mila'nın doğum günü için 'Harley Quinn' temalı bir parti düzenleyen Şancı, organizasyondan kareleri; 'Nice mutlu yaşlarınız olsun kuzularım' diyerek paylaşmıştı.

Ebru Şancı Öztürk çocukluk travmasını anlattı!

İLK KEZ ANLATTI

Bugün de Tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı, bunun sebebini ilk kez açıkladı.

'DOĞUM GÜNLERİ BEN DE TRAVMA'

Sözlerine, 'Bunun hiç kimseye söylemediğim bir sebebi var aslında, doğum günleri bende bir travma. Sebebini Alpaslan bile bilmez' diye başlayan Ebru Şancı Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı. Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok.
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