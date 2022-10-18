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Beyaz Gazete
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Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden 84 yaşındaki oyuncu Demiray Erül, defnedildi. Erül'ün cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan eşi Mevhibe Erül, "Çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük" ifadelerini kullandı

Ekleme: 18.10.2022 - 09:24 Güncelleme: 18.10.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
'Doktorlar', 'Arka Sokaklar', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Çiçek Taksi' dizilerinde rol alan oyuncu Demiray Erül, vefat etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadesine yer verilmişti.

BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Erül'ün cenazesi dün Bodrum'da toprağa verildi. 84 yaşındaki oyuncu için Ortakent'te, Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Demiray Erül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Erülün ailesi, sevenleri ve bazı oyuncu arkadaşları katıldı.

 "ACIM BÜYÜK"

Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük" dedi.

Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

"DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK"

Merhum Demiray Erül ile Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar birlikte rol aldıklarını belirten oyuncu Ali Karagöz de, "Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.

DEMİRAY ERÜL HAKKINDA

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı. Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda 'Bir Kavuk Devrildi', 'Othello', 'Utanç Duvarı', 'Hapşırıklı Kral', 'Kelebek Okulu', 'Kara Kız', 'Köşebaşı', 'Kayıp Mektup', 'Babanın Gorilleri', 'Açgözlüler', 'Gelin ile Kaynana', 'İkili Oyun', 'Haftabaşı', 'Utanmazın Defteri', 'Bir Kızılderili Efsanesi', 'Çil Horoz', 'Susuz Yaz', 'Hırçın Kız', 'Antonius ve Kleopatra', 'Gazete-Gazete', 'Karaların Memetleri', 'Ahududu', 'Bir Ata Krallığım', 'Buzlar Çözülmeden', 'Lüküs Hayat', 'Büyük İkramiye', 'Yıldızcı Kral İle Akıllı Soytarı' ve 'Deli Eder İnsanı Bu Dünya' oyunlarında rol aldı.

En son 'Doktorlar' dizisinde 'Nihat Altındağ' karakterini oynayan Erül, 'Arka Sokaklar', 'Köprü', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Patron Kim', 'Tatlı Hayat', 'Çiçek Taksi', 'İki Arkadaş', 'Böyle mi Olacaktı', 'Köşe Kapmaca', 'İz Peşinde', 'Milyarder' ve 'Tarzan Rıfkı'da oyunculuk yaptı.

Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı
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