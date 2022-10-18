. Can Bonomo oğlunu paylaştı
  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,09 - 18,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Bonomo oğlunu paylaştı

Şimdilerde babalığın keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Can Bonomo, oğlunun yeni fotoğrafını yayınladı.

Ekleme: 18.10.2022 - 09:08 Güncelleme: 18.10.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuşmuştu.

"Ruhum"
Eşi ve oğluyla mutluluğunu sık sık takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, 18 aylık oğlu Roman ile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlunun kucağında olduğu siyah-beyaz kareye, "Ruhum" notunu düştü.

"Kopyam gibi"
Bonomo, baba olduktan sonraki duygularını anlatmış ve "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullanmıştı.

Can Bonomo oğlunu paylaştı

Merkez Bankası'ndan yeni TL hamlesi!
Başkan Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak! Vizyon belgesinde net vurgu: Güçlü liderle Türkiye yüzyılı
Etyen Mahçupyan: Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim
Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi!
Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı
Bakan Kurum ayın 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Arsa projesi taksitlerinde artış olmayacak
CHP'li meclis üyesi: İBB hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyor
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi kabul edildi
ABD ile kritik F-16 görüşmesi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye'nin beklentilerini iletti
Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü!
Yunanistan'ın fotoğraflı algılarına İçişleri Bakanlığından gerçek görüntülerle yanıt: Çaresizliğinizin farkındayız
Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini açıklayamayan CHP soruyu soran gazeteciyi suçladı: Bu gazetecilik değil ayıptır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bartın'daki maden faciasıyla ilgili önemli açıklama: Bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak
Ankara'da ulaşım krizi: Özel halk otobüsleri kontak kapattı!
Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı...
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor