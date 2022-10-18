. Can Bonomo oğlunu paylaştı

2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuşmuştu.Eşi ve oğluyla mutluluğunu sık sık takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, 18 aylık oğlu Roman ile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlunun kucağında olduğu siyah-beyaz kareye, "Ruhum" notunu düştü.Bonomo, baba olduktan sonraki duygularını anlatmış ve "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullanmıştı.