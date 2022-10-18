. Burcu Kara'dan oğlu ile yeni kareler...
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Burcu Kara'dan oğlu ile yeni kareler...

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Karnı iyice belirginleşen ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, beş yaşındaki oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 18.10.2022 - 01:17 Güncelleme: 18.10.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktini ailesiyle geçiren Kara, geçtiğimiz aylarda Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evinin bahçesindeki armut ve domatesleri toplamıştı. Bahçeden elde ettiği mahsüllerle poz veren ünlü isim, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'BUGÜN DE ELİMİZ BOŞ ÇIKMADIK'

42 yaşındaki Kara, gönderisine; 'Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım' notunu düşmüştü.

Burcu Kara'dan oğlu ile yeni kareler...

OĞLU İLE POZ VERDİ

Heyecanı günden güne büyüyen Kara'dan yeni fotoğraflar geldi. Oğlu Ali Çınar ile objektif karşısına geçen oyuncu, pazar günü rutinlerini anlattı. Ünlü isim gönderisine; 'Pazar demek bizde hep park,bahçe,orman demek. Mutlaka bir temiz hava alalım,mümkünse yürüyelim.Ali varsa tabii her yolun sonu bir kaydırağa, bir salıncağa çıkıyor ama olsun. Şimdi eve dönüp,yemek,ödev,çanta hazırlama vakti.Siz de nasıl Pazar günleri?' notunu düştü.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne-oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Burcu Kara'dan oğlu ile yeni kareler...

'BURCU İLE AİLE OLMAK ÇOK GÜZEL'

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar'a konuk olan Fırat Parlak, eşinden övgüyle söz etmişti.

Parlak, 'Burcu ile olmak, Burcu ile bir aile olmak çok güzel. Çok zarif birisi ve beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun ondan. Gerçekten bir eş olarak çok mutlu ediyor beni. Ben evimden çıkarken çok mutlu ayrılıyorum ve evime dönmek için can atıyorum. Bu benim için çok önemli bir şey' demişti.
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