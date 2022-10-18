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Avatar Atakan'dan alışveriş turu...

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olan Avatar Atakan lakabı ile tanınan ünlü boksör Çağan Atakan Arslan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş merkezine gelen ve bir kafede arkadaşlarıyla buluşup toplantı yaptı. Ünlü isim, toplantı sonrası spor mağazalarını gezmeyi de ihmal etmedi.

Ekleme: 18.10.2022 - 01:25 Güncelleme: 18.10.2022 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9’uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiş, 2018'de oğulları Leon Aslan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Avatar Atakan'dan alışveriş turu...

"ASLAN'A KARDEŞ GELİYOR"

Ellerinde ultrason fotoğrafıyla ailece poz veren ünlü çift, paylaşımlarında; "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan‘a kardeş geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Arslan ailesinin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni almıştı.

Avatar Atakan'dan alışveriş turu...

Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan Çağan Atakan Arslan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş merkezine gelen ve Cafe de Dolce'de arkadaşlarıyla buluşan Avatar Atakan, uzun süre toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası spor mağazalarını gezmeyi ihmal etmeyen başarılı boksör, gazetecilerin objektiflerine poz verdikten sonra gelen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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